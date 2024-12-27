Губернатор Подмосковья поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих соцсетях поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником. Он отметил, что в регионе работают 19 тысяч спасателей.
«Особые слова благодарности — ветеранам, стоявшим у истоков службы, и тем, кто сегодня достойно продолжает это дело», - написал губернатор.
Воробьев сообщил, что в этом году спасатели региона выезжали на 15 тысяч происшествий и ликвидировали последствия пяти чрезвычайных ситуаций. В январе они устраняли последствия коммунальной аварии в Климовске, в марте работали на месте теракта в Crocus City Hall. Благодаря их труду удалось спасти более 140 человек.
«Я сам из семьи спасателя, мой отец — Герой России и Заслуженный спасатель, один из основателей МЧС и Российского корпуса спасателей, а также участник миротворческих операций. Спасибо за профессионализм и за то, что вы всегда приходите на помощь первыми. Желаю спокойных дежурств и надежного тыла», - добавил глава региона.