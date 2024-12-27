Губернатор Подмосковья поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником

«Я сам из семьи спасателя, мой отец — Герой России и Заслуженный спасатель, один из основателей МЧС и Российского корпуса спасателей, а также участник миротворческих операций. Спасибо за профессионализм и за то, что вы всегда приходите на помощь первыми. Желаю спокойных дежурств и надежного тыла», - добавил глава региона.