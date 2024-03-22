Губернатор Подмосковья поздравил ветерана ВОВ Константина Федотова с 98-летием

Константин Сергеевич ушел на фронт в пятнадцать лет. Он служил в 139-й стрелковой дивизии, которая брала «безымянную высоту», рассказал Андрей Воробьев в своих соцсетях.

Константин Сергеевич награжден орденами Славы второй и третьей степени, двумя орденами Красной Звезды, орденом Красного Знамени и орденом Отечественной войны. В 1945 году ветеран участвовал в параде Победы на Красной площади.

«Свою дальнейшую жизнь он связал с военной службой — побывал во многих городах нашей страны. Сейчас живет в Одинцово <…>. Поздравляю Константина Сергеевича с Днем рождения! Крепкого здоровья», — написал губернатор.

Андрей Воробьев также рассказал, что Константин Федотов собрал свои воспоминания о войне в книге, которую назвал «Верность священному долгу».