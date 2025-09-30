Губернатор Подмосковья поздравил жителей Абхазии с Днем Победы и Независимости

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей Абхазии с Днем Победы и Независимости. Об этом он написал в своих социальных сетях.

«Рад быть здесь в этот день — почтить память героев и подчеркнуть прочность дружбы между нашими народами. Вместе с Сергеем Кириенко (первый замруководителя администрации президента России. — Прим. ред.) и президентом Республики Бадрой Гунбой обсудили наше сотрудничество и совместные проекты в экономике, образовании, культуре, гуманитарной сфере», — сказал губернатор.

Он подчеркнул, что Подмосковье является одним из активных партнеров Абхазии. Так, за последние пять лет товарооборот между ними вырос более чем в три раза. Из Московской области поставляют мясо, молочную продукцию, напитки, мебель, из Абхазии — фрукты, орехи, древесину.

Кроме того, отдельное внимание уделяется образованию. В июле 2025 года в подмосковной мастерской управления «Сенеж» провели форуме для абхазских коллег. В рамках него представители региона поделились опытом работы ЦУРа, информационного центра, обсудили проекты в дошкольном, школьном и среднем профессиональном образовании и не только.

Губернатор добавил, что активисты из Абхазии принимают участие в подмосковных форумах, фестивалях, соревнованиях. Несколько городов области побратимы с абхазскими городами: Подольск с Сухумом, Щелково с Гагрой, Видное с Очамчырой.

