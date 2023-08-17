Губернатор Подмосковья поздравил жителей с запуском МЦД-3

Губернатор Воробьев

Фото: [Антон Чернов]

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей региона с запуском МЦД-3 «Зеленоград – Раменское», а также выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за поддержку масштабного проекта.

«Это долгожданное событие для Химок, Раменского, Люберец и Жуковского, где живут почти один миллион человек, а к 2030 году население увеличится почти в два раза», - отметил губернатор.

Он также поблагодарил мэра столицы Сергея Собянина и РЖД за партнерство.

«Поздравляю всех с запуском МЦД-3 и надеюсь, что теперь поездки станут еще комфортнее», - заключил губернатор.

Ранее Воробьев отметил, что в области железнодорожное сообщение развивается в синхронизации со строительством дорог.

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