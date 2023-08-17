Андрей Воробьев: развитие железнодорожного сообщения дополняется строительством дорог

«Все это очень важные слагаемые для экономики, для качества жизни. Мы вместе с Москвой стараемся делать так, чтобы все было синхронизировано, вот диаметры, которые Сергей Семенович (Собянин, мэр Москвы – прим. ред.) построил в Москве, они синхронизируются в том числе с нашими концессионными дорогами. У нас две большие концессии – это Южно-Лыткаринская трасса и Пироговское шоссе», - сказал Воробьев.