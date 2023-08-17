Андрей Воробьев: развитие железнодорожного сообщения дополняется строительством дорог
Фото: [Антон Чернов]
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках запуска МЦД-3 сообщил, что в регионе развитие железнодорожного сообщения дополняется строительством новых дорог, в том числе концессионных.
«Все это очень важные слагаемые для экономики, для качества жизни. Мы вместе с Москвой стараемся делать так, чтобы все было синхронизировано, вот диаметры, которые Сергей Семенович (Собянин, мэр Москвы – прим. ред.) построил в Москве, они синхронизируются в том числе с нашими концессионными дорогами. У нас две большие концессии – это Южно-Лыткаринская трасса и Пироговское шоссе», - сказал Воробьев.
Губернатор напомнил о дороге М-5 «Урал», работы ведутся на обходе поселка Октябрьский. Он также выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за поддержку в реализации крупных транспортных проектов.
«Еще раз хочу поблагодарить за поддержку. Мы очень надеемся, что каждое следующее направление будет радовать жителей, ну а мы будем стараться делать это в срок», - сказал он.
Ранее Воробьев отметил важность открытия МЦД-3 для Подмосковья.