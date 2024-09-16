Губернатор Подмосковья представил кандидатов на должности в региональном правительстве

Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил назначить Людмилу Болатаеву на должность вице-губернатора региона, а Наталию Масленкину — на должность первого зампреда.

Свое решение Андрей Воробьев озвучил на еженедельном совещании с руководящим составом правительства и главами округов. Губернатор обратился к спикеру Мособлдумы Игорю Брынцалову, сообщив, что кандидатуры Людмилы Болатаевой и Натальи Масленкиной вносятся на рассмотрение депутатами регионального парламента.

Людмила Болатаева ранее была министром социального развития Подмосковья, а затем занимала пост первого зампреда правительства. На новой должности она будет курировать образование, здравоохранение и социальную защиту.

Наталья Масленкина работает в подмосковном правительства почти двадцать пять лет, она была заместителем министра финансов Московской области, заместителем министра экономики и финансов региона, а с марта 2020 года руководила этим ведомством.