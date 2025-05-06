Губернатор Подмосковья принял участие в церемонии зажжения Вечного огня в Королеве

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в торжественной церемонии зажжения Вечного огня в Королеве. Ее провели в День воинской доблести Подмосковья в рамках Всероссийского проекта «Газпрома» «Храним огонь Победы».

«Сегодня мы зажигаем Вечный огонь. Это очень важная, добрая и значимая традиция. А благодаря нашим партнерам — „Газпрому“ — она имеет еще один виток, который позволяет оживить мемориалы, что дороги нам и напоминают о Великой Победе. <…> Для меня сегодня большая честь принять участие в зажжении Вечного огня. Мира, добра и успехов всем! С наступающим праздником!» — сказал губернатор.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ]

Участниками мероприятия также стали гендиректор «Газпром межрегионгаз Москва» Олег Тельнов, ветераны Великой Отечественной войны Владимир Васильевич Остроухов и Николай Александрович Топорков, начальник 4-го Центрального НИИ Минобороны РФ Дмитрий Князев, юнармейцы, местные жители.

Почетная миссия по зажжению огня была возложена на руководителя Королевского отделения Ассоциации ветеранов СВО Сергея Михайлова и активного участника военно-патриотического движения «Юнармия» Максима Гранько.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ]

«В Подмосковье группа „Газпром“ обеспечивает природным ресурсом свыше 60 мемориалов, на которые по поручению президента РФ Владимира Владимировича Путина поставки газа осуществляются на безвозмездной основе. Это уже второй Вечный огонь в Московской области, переведенный на сетевой газ в рамках Всероссийской акции „Храним огонь Победы“ ПАО „Газпром“, — рассказал Олег Тельнов.

Вечный огонь зажгли у памятника «Защитникам Отечества» в микрорайоне Юбилейный. Он был зажжен от частицы огня, привезенного в специальной капсуле из мемориала в Пущино. Он же получил священное пламя в рамках эстафеты «Храним Огонь Победы» от Вечного огня с Поклонной горы в Москве.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ]

«Мособлгазу доверена важная миссия — хранить и поддерживать постоянное горение более 60 Вечных огней Подмосковья. Для каждого из наших сотрудников это высокая честь и большая ответственность», — отметил гендиректор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в регионе планируется провести несколько тысяч мероприятий в честь 9 Мая.