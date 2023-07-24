Губернатор Подмосковья: пришло время для трансформации стоматологической службы

Развитие стоматологической помощи стало одной из тем на традиционном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководством регионального правительства и главами городских округов.

«Пришло время для трансформации этой важной службы», — заявил губернатор.

Он напомнил, что вопрос связан, в том числе, с открытием стоматологии в ЖК «Пироговская Ривьера» в Мытищах. Также недавно этот вопрос обсуждался со специалистами в Домодедове.

«Особо чувствительная тема — наркоз. Современная стоматология обращает внимание на то, что такая услуга должна быть доступна», — отметил губернатор.

Глава региона обратил внимание на успешный опыт в этой сфере главного врача Домодедовской городской стоматологической поликлиники Михаила Каюгина и добавил, что такую практику можно развивать на территории Подмосковья.