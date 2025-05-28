Губернатор Подмосковья призвал дать региону возможность смелее внедрять телемедицину

Подмосковью нужно дать право смелее внедрять телемедицину, чтобы повысить комфорт пациентов, получающих медицинские услуги. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия».

Он отметил, что сейчас многие люди не хотят идти в поликлинику, чтобы получить консультацию специалиста.

«В частной медицине сегодня эта практика активно развивается. А в зале, я уверен, каждый имеет телефон или возможность, соответственно, не только больничные листы закрывать — это да, это тоже важно», — подчеркнул губернатор.

Воробьев в рамках выступления обратился к заместителю председателя правительства России Татьяне Голиковой с просьбой реализовать это предложение. Он отметил, что это позволит медработникам принимать больше пациентов.

Ранее сообщалось, что Андрей Воробьев посетил форум «Россия и мир: тренды здорового долголетия».