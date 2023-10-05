Губернатор Подмосковья провел рабочую встречу с главой Богородского округа

На встрече обсудили развитие муниципалитета и подвели итоги работы за последние пять лет, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья. Андрей Воробьев назвал Богородский округ значимым. Он подчеркнул, что в муниципалитете всегда реализуется много различных программ, в том числе по президентским, национальным и региональным проектам.

«Мы стараемся делать акцент на самом главном в жизни человека и часто обсуждали важность перемен в благоустройстве, системе образования, во всем, что касается дорог, качества управляющих компаний. <…> Для нас очень важно не останавливаться на достигнутом и, конечно, обеспечить перемены еще и там, куда руки не дошли, но потребность высокая», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Игорь Сухин, в свою очередь, указал, что Богородский округ динамично развивается в плане экономики. Сейчас на территории муниципалитета работает 445 промышленных предприятий, реализуется девять стратегически важных проектов импортозамещения с общим объемом инвестиций около 7,4 миллиарда рублей.

На встрече обсудили и тему образования. Глава Богородского округа отметил, что за пять лет в округе построили и капитально отремонтировали двадцать четыре объекта образования. В этом году в микрорайоне Заречье-2 открыли школу на 1,1 тысячи мест. Помимо этого, сейчас в пяти образовательных учреждениях идет капитальный ремонт, а в СОШ № 5 приступают к реконструкции, там появится новая пристройка на 550 мест.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства МО ]

Что касается здравоохранения, то за последнее время в муниципалитете отремонтировали шестнадцать медицинских учреждений. К 2025 году в микрорайоне Заречье в Ногинске построят поликлинику на пятьсот посещений в смену. Также планируется обновить стационар в Старой Купавне и провести капремонт больницы в Электроуглях.

«Уже привлекли (на работу в медучреждения округа. — прим. ред.) семьдесят два специалиста, но важно их удержать. <…> В следующем году запускаем поселок для врачей — 182 участка. И, конечно, такую инфраструктуру мы бы не смоги осилить без помощи правительства (Подмосковья. — прим. ред.)», — сказал глава Богородского округа.

На встрече затронули и тему дольщиков. Сухин доложил, что с 2018 года их количество сократилось на девяносто четыре процента — осталось 127 таких семей. По словам руководителя муниципалитета, в начале следующего года будут переселены свыше двадцати ветхо-аварийных домов в Старой Купавне.

Говоря о модернизации ЖКХ, глава муниципалитета рассказал, что с 2018 по 2022 года было введено в эксплуатацию двенадцать объектов водоснабжения. Таким образом, чистой водой обеспечили сто пятьдесят семь тысяч жителей. Кроме того, сейчас в микрорайоне Заречье идет строительство станции очистки и водовода от ВСВ к деревне Тихомово. Объекты откроют в этом году. Помимо этого, в следующем году будет будет реконструирована ВЗУ в деревне Мамонтово и построена повышающая насосная станция сети водоснабжения в поселке Обухово.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства МО ]

За 2024–2026 годы в Электроуглях построят новую котельную. В следующем году появятся новые тепловые сети от поселка Зеленый до деревни Щемилово, а в 2025 году будет завершен второй этап капитального ремонта наружных тепловых сетей в Ногинске, селе Стромынь, деревне Большое Буньково и в поселке Демонстрационный. Также запланирован масштабный капремонт наружных водопроводных сетей.

Глава Богородского округа также доложил губернатору, что в прошлом году в Ногинске обновили Фонтанную площадь, и передал ему благодарность от местных жителей за обновленный автобусный состав.

В ходе встречи Андрей Воробьев пожелал Игорю Сухину, у которого в этом месяце истекает срок полномочий, удачи в конкурсе на должность главы округа.