Губернатор Подмосковья провел рабочую встречу с главой Домодедово

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой городского округа Домодедово Евгенией Хрусталевой. В рамках нее они обсудили реализацию программ по строительству и капитальному ремонту социальных объектов, благоустройство, модернизацию системы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и расселение из аварийного жилья.

«Вы долгое время живете в Домодедово, руководите муниципалитетом. Расскажите, как обстоят дела. У нас сейчас идет большая программа модернизации тепло- и электроснабжения, все, что связано с водой — наши очистные. Очень рассчитываю, что весенний период пройдете интенсивно по всем нашим программам. Знаю, что вы активно работаете с жителями, это важно в каждой территории», — сказал губернатор.

Глава доложила, что в 2025 году в округе проведут ремонт нескольких объектов образования, а также построят две школы и два детских сада. В сентябре введут в эксплуатацию школу в новом микрорайоне Прибрежный парк. Кроме того, в ЖК «Прибрежный Парк» начнет работу детский сад, в 2027-м — введут новую поликлинику. В этом году школа также откроется в микрорайоне Барыбино, детский сад — в микрорайоне Южный. Кроме того, рабочие продолжат проводить ремонт инфекционного и хирургического корпусов Домодедовской больницы.

Хрусталева отметила, что в округе реализуют 26 приоритетных крупных инвестпроектов с общим объемом инвестиций около 141,5 млрд рублей. Они позволят создать 22,4 тыс. новых рабочих мест. В Домодедово продолжается строительство двух оптово-распределительных центров — «Напитки Очаково» и «Сладкая Жизнь».

«Хорошо, что экономика диверсифицированная, есть разные источники дохода, а значит и рабочие места. Мы должны дорожить каждым предприятием — и большим, и малым. Тогда у нас все получится!», — отметил губернатор.

В рамках обсуждения вопроса коммунальной инфраструктуры глава доложила, что в 2025 году в планах — построить БМК в «Шубино-2» и провести реконструкцию трех участков теплосетей (от котельных «25 лет Октября» и «Авиационная»). Помимо этого, рабочие обновят теплосети и трубопроводы горячего водоснабжения в селе Ильинское и на котельной «Бригадная». Кроме того, планируется обновить очистные сооружения.

В рамках благоустройства работы затронут Студенческий сквер у здания РГГУ, зону активного отдыха в парке «Елочки» и Аллею 30-летия Победы. В 2026 году строители установят стелу «Населенный пункт воинской доблести».

Хрусталева доложила губернатору, что в этом году в округе планируют расселить три аварийных дома.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.