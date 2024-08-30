Губернатор Подмосковья провел рабочую встречу с главой городского округа Королев

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава городского округа Королев Игорь Трифонов провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили приоритетные задачи, стоящие перед муниципалитетом.

Андрей Воробьев подчеркнул, что наукоград всегда играл заметную роль в технологиях, промышленном производстве и обеспечении обороны страны, однако хозяйственные вопросы тоже являются приоритетными.

Так, в этом году в Королеве благоустроят сквер имени Ленина, откроют после капитального ремонта три образовательных учреждения, стадион и введут новую музыкальную школу.

«Мы с вами при общении с жителями говорили и о капитальном ремонте школ по президентской программе, и о достройке школы (в ЖК «Золотые ворота». — прим. ред.), которая, к сожалению, была брошена нерадивым застройщиком Мы обязательно и этот вопрос решим», — сказал Андрей Воробьев.

Все образовательные учреждения муниципалитета готовы к началу учебного года, доложил Игорь Тирифонов. В текущем году капремонт прошел в дошкольных отделениях гимназии № 11, а также школ № 10 и № 22. Кроме того, планируется завершить строительство новой музыкальной школы в микрорайоне Юбилейный.

В округе продолжается большая работа по модернизации системы ЖКХ. Так, была введена в эксплуатацию новая котельная и модернизированы две магистрали протяженностью 2,9 километра от крупных котельных в центре города. Помимо этого, в ближайшие два года будет завершено обновление водоводов и капремонт основных тепломагистралей протяженностью 23 километра, а до конца 2026-го года капитально отремонтируют еще четыре котельные.

«Подготовка к осенне-зимнему сезону будет выполнена в срок в полном объеме, риски начала отопительного периода отсутствуют», — подчеркнул Игорь Трифонов.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ]

Что касается спортивных объектов, то осенью в микрорайоне Юбилейный откроется обновленный стадион «Чайка». Там установили новые спортплощадки, табло и современную систему освещения, а также привели в порядок трибуну и подтрибунные помещения.

В следующем году на улице Орджоникидзе намерены установить хоккейную площадку и начать капремонт четырехзального корпуса на территории спортивного комплекса «Вымпел».

Медицина тоже стала одной из основных тем встречи. В Королеве реализуют крупный проект по строительству поликлиники на тысячу посещений в смену, медицинское учреждение на улице Циолковского планируют открыть в 2027-м году. А в следующем году будет завершен капитальный ремонт первой поликлиники Королевской больницы.

«Запрос на новую поликлинику звучал очень и очень заметно. Поэтому мы в начале этого года начали строительство, сложное строительство, потому что есть большие трудности с переносом коммуникаций. Но поликлинику мы должны построить. Я прошу вас информировать меня и сопровождать этот процесс», — указал губернатор.

Фото: [ Александра Степанова ] Фото: [ Александра Степанова ]

Также в Королеве активно благоустраивают общественные пространства. В этом году будет завершено обновление сквера имени Ленина, а в следующем — приведут в порядок сквер возле проходной РКК «Энергия» — крупнейшего работодателя в муниципалитете.

На встрече Андрей Воробьев и Игорь Трифонов обсудили и экономику округа. Сейчас одна из основных задач Королева — привлекать инвестиции. В муниципалитете на разных этапах реализации находится шестнадцать проектов на общую сумму свыше шести миллиардов рублей. Это позволит создать более 800 новых рабочих мест.

Губернатор Подмосковья также напомнил, что в сентябре состоятся выборы в местный Совет депутатов, поэтому важно обеспечить прозрачность голосования.