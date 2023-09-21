Губернатор Подмосковья провел рабочую встречу с главой городского округа Жуковский

На встрече обсудили строительство и капитальных ремонт дорожных и социальных объектов, благоустройство, реализацию инвестпроектов, а также расселение из аварийного жилья, передает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«Хотел бы поблагодарить всех жителей за активное участие, высокую явку, поддержку (на выборах. — прим. ред.). Расцениваю это, как высокое доверие и персональное, и, безусловно, к вам, как к человеку, который давно и успешно работает в городском округе Жуковский. <…> Уверен, что вместе мы справимся с теми задачами, вызовами, которые перед нами стоят», — сказал Воробьев в начале встречи.

Говоря о развитии округа, Юрий Прохоров отметил, что одним из перспективных направлений деятельности является наука. С 2018 года на территории Жуковского работает Технопарк ЦАГИ имени Н. Е. Жуковского. Сейчас там базируются тридцать четыре инновационные компании и шесть экспериментальных лабораторий, реализуется свыше тридцати инвестпроектов в сфере авиационных технологий. Общий объем инвестиций оценивается в 237 миллионов рублей, создано 170 рабочих мест.

«Сегодня Технопарк, который мы совместно с правительством в свое время отремонтировали и запустили, уже полный — мест нет. Там тридцать четыре резидента. Поэтому задумываемся с коллегами, руководителями ЦАГИ о его расширении», — доложил Прохоров.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства МО ]

Затрагивая тему здравоохранения, глава округа рассказал, что в сосудистом центре городской больницы появилась новая операционная с современным ангиографом, в детской поликлинике установили цифровой рентген, а в декабре этого года будет завершен капремонт взрослой поликлиники.

Губернатор отметил, что здравоохранение является важным направлением. Андрей Воробьев попросил Юрия Прохорова уделять этому особое внимание.

Еще одна важная тема — расселение из аварийного жилья. В Жуковском переезда в новые квартиры ждут свыше семисот семей. Сейчас в округе строится новый МКД, куда в следующем году переселят 107 семей из восьми аварийных домов.

Прохоров также доложил Воробьеву, что за последние пять лет в Жуковском капитально отремонтировали шесть школ и три детсада. Кроме того, начато строительство большой школы на 1,1 тысячи мест. Образовательное учреждение откроется в следующем учебном году. Кроме того, отметил глава округа, в конце прошлого года была завершена реконструкция улицы Туполева, включая тоннель под площадью Громова. Также по просьбе жителей обновили бульвар на улице Маяковского, благоустроили множество детских площадок, одиннадцать из них — по губернаторской программе, в порядок привели тридцать дворов.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства МО ]

В планах на четвертый квартал следующего года — завершить строительство и реконструкцию участка автодороги М-5 «Урал», которая пройдет в объезд поселков Мирный, Островцы и Октябрьский. Это позволит жителям муниципалитета сократить время в пути до Москвы и обратно в среднем на полтора часа.

Также сейчас идет благоустройство парка культуры. Работы планируют завершить в следующем году. Помимо этого, в округе благоустроят сквер «28-й квартал». До конца текущего года там появится новая площадка. В рамках подготовки к отопительному сезону в муниципалитете отремонтируют тепловые сети протяженностью 1,8 километра, а в оздоровительном лагере «Восток-2» собираются построить блочно-модульную котельную. Кроме того, сейчас идет реконструкция ВЗУ № 5, что позволит обеспечить чистой водой свыше сорока тысяч жителей городского округа.