Губернатор Подмосковья провел рабочую встречу с главой Истры

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой городского округа Истра Татьяной Витушевой. В рамках нее они подвели итоги работы за пять лет, а также обсудили планы на будущее.

«Татьяна Семеновна, вы с 2019 года возглавляете Истру, которая очень заметно развивается. <...> Расскажите, как обстоят дела, какая дополнительная помощь, внимание нужно городскому округу, чтобы люди и дальше чувствовали перемены?», — обратился к главе губернатор.

Она доложила, что в регионе реализуют 42 инвестиционных проекта, общий объем инвестиций в которые составил 50 миллиардов рублей. Это позволит создать в округе более 7,5 тысячи рабочих мест. По ее словам, в муниципалитете насчитывается 41 крупное предприятие и около 10 тысяч объектов малого и среднего бизнеса - каждый шестой житель задействован в этом секторе.

В новом учебном году здесь открыли капитально отремонтированную Костровскую школу, новую школу в Павловской Слободе и кампус для проживания преподавателей в Технолицее им. Долгих. До конца 2024 года планируют открыть еще два кампуса. В муниципалитете за счет инвестора возводят школу в деревне Красный Поселок,пристройку к Покровской школе на 250 мест, в следующем году приступят к возведению школы в ЖК «Новоснегиревский» (внебюджет) и четырех детсадов: в микрорайон «Восточный», деревне Красный Поселок, ЖК «Новоснегиревский» (внебюджет) и ЖК «Малая Истра» (бюджет),

В мае в округе после капитального ремонта открылась взрослая поликлиника Истринской областной клинической больницы, до конца года завершат работы в инфекционном отделении в Дедовске, добавила глава.

Помимо этого, работы затрагивают и учреждения культуры округа. Так, в следующем году планируется капитально отремонтировать культурно-досуговый комплекс в Дедовске, в 2026-м - Истринский дом культуры. Витушева также отметила, что за пять лет в Истре полностью расселили 12 аварийных домов, новым жильем обеспечили 159 семей.

Андрей Воробьев в ходе встречи напомнил, что недавно в Дедовске облагородили парк «Гучково», который победил во Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды. Глава отметила, что это стало большим событием для местных жителей. В Истре также обновят историческую часть города, включая Центральную площадь, благоустроят городской лесопарк «Соколка», пляж на реке Поповка (Дедовск) и новый сквер в поселке Глебовский.

В рамках встречи Татьяна Витушева рассказала Андрею Воробьеву и о готовности системы ЖКХ муниципалитета к осенне-зимнему периоду. Здесь уже капитально отремонтировали котельную №12 в микрорайоне «Большевик» и обновили 9,6 километра теплосетей, ведутся работы по модернизации двух котельных в Дедовске и Глебовском.

«Срывов по пуску отопления у нас нет, идем в графике. Все 76 котельных запущены, все соцобъеты и МКД с теплом. Мы поступательно решаем все моменты, связанные с ЖКХ. Все движется в рабочем режиме», — добавила глава.

По ее словам, летом по просьбам жителей в округе также возобновили движение по маршруту №2к «ст. Дедовск — Школа №4», в сентябре — организовали заезд в селе Рождествено на маршруте №11к «ЖК Новоснегиревский — ст. Снегири — Снегиревская поликлиника».

В ходе встречи Воробьев также пожелал Витушевой удачи в конкурсе на должность главы округа, поскольку в ноябре у нее истекает срок полномочий.

«В завершении я хотел вас особенно поблагодарить за активную работу на земле. Вы глава, у которой доверие, узнаваемость одни из самых высоких, потому что проводите встречи с людьми, обсуждаете волнующие вопросы. Во взаимодействии с жителями и есть залог успеха. <...> Я очень надеюсь, что у вас есть желание, готовность и дальше работать на благо нашего любимого городского округа Истра», — сказал он.

Ранее Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.