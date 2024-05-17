Губернатор Подмосковья провел рабочую встречу с главой Одинцовского округа

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с главой Одинцовского округа Андреем Ивановым. В ходе беседы политики обсудили, какие проекты будут реализованы в текущем году, а также подвели итоги работы в муниципалитете за последние пять лет.

Андрей Воробьев подчеркнул, что Одинцово — это особая территория, которая продолжает развиваться по самым разным направлениям.

«Сегодня вы впереди по многим показателям, например, по инвестициям. В то же время всегда есть то, что можно улучшить, преобразовать. Я знаю, что вы много встречаетесь с жителями, стараетесь в разных территориях муниципалитета обсуждать те или иные <…> вопросы: и строительство путепровода в Малых Вяземах, поликлиники в „Гусарской Балладе“, и все, что связано с транспортом, экологической безопасностью. Это очень серьезные вызовы», — отметил губернатор.

Сейчас одной из приоритетных задач в муниципалитете является строительство социальной инфраструктуры, ведь население Одинцовского округа постоянно растет. Так, по словам главы Одинцово, за пять лет число местных жителей увеличилось на 150 тысяч человек.

«Кроме того, на территории округа более 600 садовых товариществ, а также еще около 79 тысяч частных построек. Таким образом, более миллиона человек одновременно находится на территории муниципалитета и пользуется социальной инфраструктурой», — отметил Андрей Иванов.

Фото: [ Антон Чернов ]

По его словам, за пять лет в округе построили четыре школы, которые рассчитаны на пять тысяч мест, еще в трех образовательных учреждениях провели капремонт. Также были открыты восемь детских садов. В этом году планируется ввести еще шесть школ и пять детсадов, дошкольные учреждения возведут за счет инвесторов.

Глава округа также доложил губернатору о ходе капремонта социальных объектов. В текущем году свои двери откроют школа измени Пронина в Звенигороде, Большевяземская СОШ и детсады под номерами 55 и 65.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства МО ]

Что касается сферы здравоохранения, то за пять лет в муниципалитете построили шесть поликлиник. Кроме того, в стационаре Перхушковской больницы и в хирургическом корпусе Одинцовской больницы продолжается капремонт. В 2024 и 2025 годах планируется достроить и ввести еще пять поликлиник, а также ФАП в поселке Дубки.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства МО ]

Также в муниципалитете ведется большая работа в сферах ЖКХ и ремонта дорожной инфраструктуры. Только за последние пять лет в Одинцовском округе отремонтировали почти треть дорожного покрытия — свыше 260 километров дорог. Кроме того, до конца года будут построены еще два наземных пешеходных перехода через железнодорожные пути.

Помимо этого, с 2019 года в Одинцово модернизировали десять ВЗУ, благодаря этому чистой водой обеспечены более трехсот тысяч местных жителей. Также обновлены четыре участка сетей водоотведения и водоснабжения, семь котельных, канализационная насосная станция и пять очистных сооружений.

«В этом году у нас планируется порядка четырнадцать мероприятий с перекладкой сетей и модернизацией котельных, которые нам позволят подойти к отопительному сезону в полной готовности», — подчеркнул Андрей Иванов.

Фото: [ Антон Чернов ]

В этом году в Одинцово также планируют благоустроить восемнадцать дворовых территорий, свыше тридцати игровых площадок, двенадцать спортивных площадок и более тридцати «народных» троп.

Глава округа также рассказал, что за пять лет в муниципалитете запустили шестьдесят четыре крупных инвестпроекта на 42,1 миллиарда рублей, было создано почти тридцать тысяч новых рабочих мест.

Летом у руководителя Одинцовского округа Андрея Иванова истекает срок полномочий. Губернатор пожелал ему успехов в конкурсе на должность главы муниципалитета.