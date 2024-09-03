Губернатор Подмосковья провел рабочую встречу с главой Реутова

«Вы возглавляете известный наукоград, который многие любят еще и за его культуру, красоту. В рамках президентской идеологии мы реализуем национальные проекты, они касаются всего самого важного — благоустройства, модернизации теплоснабжения, строительства школ, создания новых рабочих мест», — отметил Андрей Воробьев в начале встречи.

Так, в этом году в школы городского округа пошли около двенадцати тысячи детей, а в детские сады — порядка семи тысяч. Все образовательные учреждения полностью укомплектованы учителями и воспитателями. Кроме того, благодаря поддержке губернатора в Реутове после капремонта открыли детсад на 350 воспитанников.

«Перед Днем города, который пройдет 13–14 сентября, запустим совместно с «НПО машиностроения» садик «Самоцветы» на восемьдесят мест. А в декабре также откроем детсад в ЖК «Юбилейный» на девяносто мест, чтобы полностью снять проблему очередности в дошкольные учреждения на юге городского округа», — сообщил Филипп Науменко.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ]

Кроме того, до конца текущего года в Реутове будет построена школа на 1,1 тысячи детей. Образовательное учреждение возведут в микрорайоне 10А. Там оборудуют IT-классы, спортзалы, большую столовую и вместительный актовый зал. Здание школы является бывшим долгостроем. Недобросовестный застройщик не сдал объект в срок, по поручению губернатора школу включили в госпрограмму. Завершить там работы намерены в декабре.

Что касается капитального ремонта многоквартирных домов, то в этом году в муниципалитете обновят восемнадцать МКД, а в следующем — пятнадцать.

Не мене важной темой является и реновация, подчеркнул Андрей Воробьев. Он спросил у главы Реутова, на какой стадии находится реализация проекта комплексного развития территорий. Филипп Науменко, в свою очередь, отметил, что данный проект реализуется в жилом комплексе «Победа». Там построят шесть жилых домов, детсад, а также объекты социальной и бытовой инфраструктуры.

На улице Победы, которая является историческим центром города, до сих пор находятся пять бараков 1948-го года постройки, после реновации в новые комфортные квартиры переедут восемьдесят пять семей, проект планируют реализовать в ближайшие два года, добавил руководитель городского округа.

Также в ходе встречи обсудили готовность системы ЖКХ к зиме. В Реутове в этом направлении выполнили девяносто четыре процента работ. До начала отопительного сезона осталось только реконструировать два участка теплосетей протяженностью свыше 1,7 километра. В следующем году будет обновлено еще 2,5 километра, а в ближайшие два года работы по реконструкции пройдут на котельных № 1 и № 5.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ]

Филипп Науменко также доложил губернатору о ходе работ по благоустройству. В Реутове привели в порядок прилегающие территории к станции МЦД, а также реконструировали мемориальный комплекс «Аллея Славы» и сквер на улице Октября. В скором времени будет благоустроен Центральный парк, там появятся в том числе фонтан, зоны отдыха у воды и прогулочные маршруты.

Завершая встречу, Андрей Воробьев напомнил, что в эту пятницу в Подмосковье стартуют муниципальные выборы. Губернатор региона выразил уверенность, что глава Реутова и его команда сделают все необходимое для удобства голосования.