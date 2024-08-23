Губернатор Подмосковья провел рабочую встречу с главой Звездного городка

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Звездного городка Евгением Баришевским. В ходе беседы были затронуты различные темы, в том числе благоустройство и подготовка ЗАТО к отопительному сезону.

Андрей Воробьев отметил, что возглавлять Звездный городок — большая ответственность. В этом городском округе проживает много людей, которые посвятили свою жизнь космосу и науке.

«Я всегда с теплотой вспоминаю встречи с членами первого отряда космонавтов, с ветеранами космической индустрии. Такого количества героев, людей с высокими званиями и орденами, наверное, не часто встретишь в одном городе», — сказал Андрей Воробьев.

Евгений Баришевский, в свою очередь, отметил, что в Звездном городке живут и работают 1,5 тысячи сотрудников Центра подготовки космонавтов. Муниципалитет развивается и в социальной сфере. Так, например, в округе реализуется масштабная программа модернизации ЖКХ. В этом году там заменят 1,2 километра теплосетей. Работы будут завершены к середине октября.

Также в ЗАТО активно идет капитальный ремонт домов. Обновлено уже шестьдесят шесть процентов МКД. Кроме того, в октябре будет завершен ремонт подъездов.

В этом году в Звездном городке введут девятиэтажный дом-долгострой для сотрудников Центра подготовки космонавтов. В настоящее время идет распределение квартир, уже в конце года люди смогут справить новоселье.

Еще одна важная тема — образование. В Звездном городке действует одно общеобразовательное учреждение — СОШ имени В. М. Комарова с углубленным изучением английского языка. В его составе также есть детсад, школа и музыкальная школа. В прошлом году в детском саду завершили капремонт, а в этом году была отремонтирована кровля музыкальной школы.

СОШ оснащена современным оборудованием, так же в образовательном учреждении реализуются федеральные и региональные проекты, в том числе «Подмосковный Preschool», «Профессионалы» и «Школа Минпросвещения». Кроме того, в этом учебном году в школе и детсаду откроют бассейны.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ]

Что касается благоустройства, то в прошлом году была приведена в порядок территория Первого озера. Там в том числе оборудовали фонтан.

Также была благоустроена территория возле спортцентра «Галактика». Там оборудовали баскетбольную площадку, установили новую хоккейную коробку, раздевалки и парковку. В планах — создать зону барбекю и площадки для тенниса, сдачи норм ГТО, волейбола, пинг-понга и петанка.

Глава округа также добавил, что в 2025–2026 годах капремонт проведут и в Доме космонавтов.

Евгений Баришевский также рассказал Андрею Воробьеву о том, как в муниципалитете организована работа по оказанию помощи участникам спецоперации, их семьям и жителям Курской области. По словам руководителя ЗАТО, из городского округа в зону СВО было доставлено восемьдесят семь тонн груза, в том числе оптические приборы, рации, маскировочные сети.

В завершении встречи Андрей Воробьев напомнил, что в сентябре в Звездном городке пройдут выборы в местный Совет депутатов. Голосование будет длится три дня. Принять в нем участие можно будет и очно, и с помощью ДЭГ.