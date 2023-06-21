Губернатор Подмосковья провел встречу с врип главы городского округа Дубна

Как сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области, политики обсудили помощь участникам спецоперации, реализацию инвестпроектов, а также строительство и ремонт социальных объектов.

«Дубна для нас — особый муниципалитет — и с точки зрения науки, диалога с жителями, и ОЭЗ там расположена», — сказал Воробьев в начале встречи.

Тихомиров, в свою очередь, доложил, что муниципалитет сейчас занимает первое место в Подмосковье по объему инвестиций, привлеченных в основной капитал на душу населения, а ОЭЗ «Дубна» шестой год подряд становится одной из лучших особых экономических зон России. Ее резидентами являются передовые инновационные компании, которые работают в области медицины и IT-технологий.

В прошлом году в ОЭЗ «Дубна» было привлечено тринадцать новых резидентов с общим объемом инвестиций 3,5 миллиарда рублей. В следующем году планируется привлечь еще не менее двенадцати резидентов.

Фото: [ Пресс-служба губернатора и правительства МО ]

Что касается помощи участникам спецоперации и семьям, то из городского округа на передовую было доставлено уже свыше пяти тонн гуманитарной помощи, уточнил Тихомиров. Он отметил, что близкие бойцов находятся под патронажем — все возникающие вопросы отрабатываются с каждой семьей в индивидуальном порядке.

Говоря о здравоохранении, врип главы муниципалитета сообщил, что в этом году был завершен капитальный ремонт роддома, а на базе медсанчасти № 9 ФМБА открылся сосудистый центр. Там уже проводятся первые операции.

«Многие не верили, что в Дубне будет свой сердечно-сосудистый центр. Я благодарю вас (Андрей Юрьевич Воробьев) и коллег за то, что включили городской округ в схему маршрутизации», — сказал Тихомиров.

Фото: [ Пресс-служба губернатора и правительства МО ]

В ходе встречи Андрей Воробьев также указал, что одним из основных вызовов, который стоит перед наукоградом, является строительство комфортного и современного жилья. Максим Тихомиров, в свою очередь, отметил, что дал поручения возобновить строительство в правобережной и левобережной частях города. Кроме того, в прошлом году в Дубне ввели три многоквартирных дома. Возможность приобрести новое жилье появилась более чем у четырехсот семей.

Что касается обманутых дольщиков, то в этом году в городском округе намерены окончательно закрыть данный вопрос. В прошлом году в правах были восстановлены свыше 470 участников долевого строительства, до конца года квартиры получит еще 61 семья, сообщил Тихомиров.

В Дубне также активно идет благоустройство, отметил врип главы муниципалитета. В 2022 году на набережной имени Менделеева оборудовали скейт-парк с памп-треком. Также была благоустроена территория вокруг пруда «Лягушатник». В настоящее время в округе реализуется программа по обустройству школьных стадионов. Два из них уже капитально отремонтировали, еще один приведут в порядок в этом году.