Творческий сезон в ДК «Большедворский» завершился концертом: какие номера стали хитами в Павловском Посаде

В Доме культуры «Большедворский» в Павловском Посаде прошел отчетный концерт — он ознаменовал завершение творческого сезона.

На сцене выступили несколько коллективов. Зрители увидели номера коллектива народного танца «Искорка», оценили гармонию голоса и музыки в исполнении вокальной группы «Созвездие» и коллектива гитаристов «Аккорд».

Отточенную хореографию продемонстрировал коллектив эстрадного танца «Феерия», а студия «Мастерская Алисы» под руководством Надежды Илларионовой и группа «Ностальгия» порадовали собравшихся вокальными номерами.

Среди танцевальных хитов — «Скучно мне», «Русская красавица» и «Нити галактики». В числе ярких вокальных композиций прозвучали «Рыжий кот», «Бегут года», «На десерт», «Яблоневый вечер» и многие другие песни.

Ольга Титова поблагодарила артистов за труд и отдачу, а зрителей — за поддержку. Она также анонсировала новые проекты и призвала следить за афишами Дома культуры.