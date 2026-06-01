Более 600 жителей Рязанской области сдали химию в первый день основного этапа ЕГЭ

В понедельник, 1 июня, в Рязанской области стартовал основной этап ЕГЭ. За парты сели больше 4,4 тыс. одиннадцатиклассников, и первый день был полностью отдан предметам по выбору. Выпускникам, выбравшим литературу, пришлось провести в концентрации почти четыре часа — 3 часа 55 минут, а химики и историки работали чуть меньше, 3,5 часа. Распределение участников получилось таким: химию сдавали свыше 600 человек, историю — порядка 690, а литературу — чуть больше 270. Об этом сообщает издание 7info .

Чтобы все прошло честно и без технических сбоев, развернули 20 специальных пунктов приема экзаменов. Все аудитории буквально напичкали контролем: видеокамеры, металлодетекторы на входе, глушилки сотовой связи — полный набор. Кроме того, за процессом следили общественные наблюдатели, так что возможностей для нарушений практически не осталось.

Ближайшая важная дата для всех выпускников — 4 июня, когда будут сдавать обязательный русский язык. А свои результаты по литературе, химии и истории школьники узнают не позднее 16 июня. Основная волна ЕГЭ с резервными днями и пересдачами продлится вплоть до 9 июля.

Ранее сообщалось, что более 13 тыс. выпускников из Московской области сдали ЕГЭ по литературе, химии и истории.