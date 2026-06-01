Обязательная маркировка «Честный знак» на кофе и икру: как повлияет на цены

С 1 июня в России расширяется система маркировки «Честный знак» — теперь под контроль попадают кофе, икра, а также растительные масла и корма для животных. Экономист, член Общественного совета при Минобрнауки России Инна Литвиненко в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» объяснила, стоит ли ждать подорожания любимых продуктов и как производители могут схитрить, чтобы не отпугнуть покупателей.

Цены могут вырасти, но не сразу

Инна Литвиненко пояснила, что любые изменения фискального характера обычно ложатся на плечи потребителя. Однако в данном случае производители, скорее всего, не станут резко поднимать цены.

«За последние два года цены и так значительно росли, и только сейчас мы наблюдаем замедление инфляции. Вряд ли производитель будет заинтересован в повышении цены — он может отпугнуть покупателя», — рассказала экономист.

Она отметила, что издержки на внедрение маркировки могут быть «размазаны» в общей сетке расходов предприятия, либо их переложат на потребителя, но не единовременно.

Шринкфляция вместо подорожания

По словам Литвиненко, возможен и другой вариант — так называемая шринкфляция (уменьшение объема или веса товара без изменения цены).

«Нас могут ждать новые упаковки меньшего объема, но по той же самой цене. Это тоже способ не отпугнуть покупателя, но сохранить маржу», — пояснила эксперт.

Особенно это может коснуться продукции, которая пользуется повышенным спросом в преддверии праздников, например икры. Производители могут поднять цены не сразу, а распределить повышение на определенный период.

В то же время летний период традиционно связан не только с удешевлением сезонных продуктов, но и со скидками на зимнюю одежду, обувь и технику, а также с выгодными предложениями на недвижимость и автомобили из-за стагнации рынка во время отпусков.