Последние дни на аппарате ИВЛ: княжна из «Анны Карениной» Лариса Жуковская не смогла победить продолжительную болезнь

Стали известны новые подробности смерти заслуженной артистки РСФСР Ларисы Жуковской. Она ушла из жизни 1 июня на 89-м году жизни. Причиной смерти стала продолжительная болезнь, сообщает ТАСС.

Последние дни актриса провела в больнице, подключенная к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Сиделка, ухаживающая за Жуковской, ранее сообщала о ее тяжелом состоянии. К сожалению, организм не справился.

Поклонники и коллеги вспоминают Ларису Александровну как одну из ярчайших представительниц отечественной театральной школы. Они отмечают ее утонченную красоту, благородную внешность и, конечно, огромный актерский талант.

На большом экране она дебютировала в 1956 году. Всего за карьеру актриса снялась в 21 проекте. Самыми известными ее работами стали роли княжны Вороновой в фильме «Анна Каренина» и княжны Безуховой в легендарной эпопее Сергея Бондарчука «Война и мир».

