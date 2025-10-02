Губернатор Подмосковья проверил работу Единого диспетчерского центра Химкинского водоканала

«Спасибо за работу, я очень надеюсь, что с вашим участием мы будем и дальше продвигаться. Для нас очень важно, чтобы диспетчерская работала в максимально современном формате. И самое главное, конечно, наличие аварийных бригад со всем необходимым. Чтобы был штат работников, который позволяет реагировать быстро и профессионально», — отметил губернатор.

Химкинский водоканал обслуживает 20 ВЗУ, 21 водопроводную насосную станцию, 59 канализационных станций, более 450 км сетей водоснабжения и более 300 км сетей водоотведения.

В рамках трансформации в диспетчерской установили новое оборудование. На ВЗУ появились датчики для отображения ключевых параметров в режиме реального времени. Также предусмотрена система предупредительного и аварийного оповещения о неполадках.

Подключение ВНС и КНС ведется поэтапно. На данный момент датчики установлены на пяти и 29 объектах соответственно. Полностью их установка завершится в следующем году.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 1/3 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 2/3 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 3/3

Пункт также оснащен модулем мониторинга транспорта. Это позволяет оптимизировать рабочее время аварийных бригад и отслеживать выезды.

Диспетчеры обрабатывают поступающие заявки, после чего информация передается на планшеты мастеров. Те, выполнив работы, загружают данные и фотоотчет. После этого заявка закрывается.

«На планшете у нас есть специальный мобильный клиент, благодаря которому по дороге к месту инцидента я изучаю схемы коммуникаций и запорной арматуры для наиболее быстрой локализации инцидента, если он подтвердится. И также на месте в планшет я заношу всю информацию о выполненных работах, которую оперативно получает диспетчер», — рассказал мастер бригады Александр Ганичев.

Автопарк ранее пополнился новой каналопромывочной машиной. До конца года планируется поставить еще одну, а также два илососа для очистки сетей и три автомобиля-мастерских.

Ранее сообщалось, что в рамках рабочего визита в Химки губернатор осмотрел школу № 8, в которой до этого завершился капитальный ремонт.