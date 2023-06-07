Губернатор Подмосковья: расселение аварийного жилья в регионе выполним быстро
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На территории Московской области планируется выполнить новую программу по расселению аварийного жилья в короткие сроки, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«В этом году мы заканчиваем аварийное жилье, которое было признано (таковым - ред.) до 2017 года, и приступаем за следующие 5 лет также расселять следующих жителей», - сообщил Воробьев в ходе обращения к жителям региона.
Он отметил, что планируется провести расселение максимально быстро. При этом будут использоваться сертификаты, которые позволяют самому человеку выбрать жилье в удобной локации.