Губернатор Подмосковья рассказал о ходе работ по благоустройству в Электростали

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках встречи с общественниками Электростали рассказал о ходе работ по благоустройству муниципалитета. Открывая встречу, он поблагодарил участников за активную позицию и отметил, что подобные мероприятия помогают определить актуальные для жителей проблемы.

«Такие встречи, которые мы проводим, являются для нас путеводной звездой. Я благодарен коллегам, команде своей. Мы перевернули пирамиду – жалобы для нас стали руководством для работы. Мы поставили их на первое место и стараемся в каждом городе решать то, что больше всего беспокоит», - сказал Воробьев.

Он сообщил, что в Электростали в этом году завершится первый этап благоустройства центральной площади в районе ледового дворца спорта «Кристалл». А всего в Подмосковье в этом году благоустроят одиннадцать парков и девять лесопарков.

«У нас парк в Электростали не хуже, чем на Рублевке или в Мытищах, потому что стандарты все одинаковые – и отсев дорожки, материалы, которые не размокают, видеонаблюдение обязательно, чтобы можно было туда отправить гулять ребенка. Стараемся эти вещи делать», - подчеркнул глава региона.

Член городского клуба «Незабудка», пенсионерка Виолетта Фридкина рассказала, что губернатор «исполнил три ее желания»: в порядок привели дорогу к СНТ, обеспечили жителей Советской улицы чистой водой, сейчас завершают первый этап благоустройства площади.

Ранее Воробьев рассказал о планах по открытию благоустроенного лесопарка во Фрязино.