Андрей Воробьев: в августе во Фрязино откроется благоустроенный лесопарк

Глава Московской области Андрей Воробьев проверил, как идет благоустройство Фрязинского лесопарка, который откроется уже в августе. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Андрей Воробьев подчеркнул, что данный парк является традиционным местом отдыха, однако за многие десятилетия он устарел. Губернатор выразил надежду, что местные жители оценят обновленный парк.

«И сегодня мы заканчиваем благоустройство, которое в конце августа уже будет радовать каждого жителя Фрязино. И озеленение, и все, что касается творчества, детских площадок, здесь на высшем уровне. Туалеты, камеры безопасности — это тоже очень важно», — подчеркнул губернатор.

В лесопарке проложены пешеходные дорожки, лыжные и велосипедные маршруты. Также здесь оборудуют детскую игровую площадку, шахматные столы, воркаут-зону и событийную площадь со сценой и амфитеатром.

Работы по благоустройству проводятся по программе «Парки в лесу». Она реализуется в регионе с 2021 года. За это время было приведено в порядок семнадцать лесопарков.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства МО ]

Во время проверки работ по благоустройству Андрей Воробьев провел встречу с предпринимателями, которые собираются открывать свой бизнес во Фрязинском лесопарке. Бизнесмены отметили быстрые темпы развития парков в Московской области.

«Мы заинтересованы, чтобы вы могли реализовывать свои проекты, может это будет торговля, услуги, прокат, питание, какие-то увлекательные творческие кружки», — сказал Воробьев в ходе встречи с бизнесменами.

Фото: [ Сергей Хакимов ]

Так, предприниматель Александр Тюльпанов рассказал, что собирается открыть в лесопарке прокат велотехники и детских электромашин, а бизнесмен Алексей Шаклов намерен поставить в обновленном парке фудтраки и мобитраки. Предприниматель Руслан Епископян сообщил, что планирует открыть семейное кафе, где будет работать около десяти человек, при этом часть персонала бизнесмен уже набрал.

Также во Фрязино сейчас идет благоустройство зоны отдыха на площади Победы и улице Комсомольской. Работы завершат в октябре. Там обновят пешеходные дорожки, освещение, установят удобные скамейки и камеры видеонаблюдения.

Ранее в этот день губернатор Андрей Воробьев проверил ход капитального ремонта корпуса школы имени И. И. Иванова во Фрязино.