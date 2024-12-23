Губернатор Подмосковья рассказал о мерах поддержки семей с детьми в регионе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках традиционного обращения с итогами уходящего года рассказал о мерах поддержки семей с детьми в Подмосковье.

«Из 1,2 миллиона семей с детьми 113 тысяч являются многодетными. И каждый год эта цифра увеличивается на 7-8 тысяч семей. С этого года у многодетных есть возможность получить выплату 400 тысяч рублей вместо земельного участка. После наших опросов видим, что эта альтернативная мера также может быть востребована. Причем делается это в цифровом режиме, опять же, без ненужной волокиты и справок», - рассказал губернатор.

Он отметил, что для семей с низкими доходами, которые проживают в стесненных условиях и воспитывают от семи детей, реализуется программа, по которой выдается квартира и есть право на субсидию. В этом году ее получили 24 семьи. А всего — 286 семей.

«Со следующего года мы запустим новую меру поддержки по демографии. Это выплата 300 тысяч рублей при рождении третьего и последующего детей в молодой семье, где до 35 лет оба родителя», - сообщил губернатор.

Говоря о мерах поддержки приемных семей, Воробьев рассказал о программе, которая предполагает для них значительные выплаты. Это позволяет таким семьям обеспечивать детям достойное образование, уход и воспитание. Всего в регионе 22 тысячи детей-сирот. Ежегодно без родителей остаются 1,2-1,3 тысячи детей.