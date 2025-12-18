Губернатор Подмосковья рассказал о победителях премии «Мы рядом. Доброе дело»

«Сегодня вручили нашу традиционную премию «Мы рядом. Доброе дело» — людям, для которых помощь и поддержка стали делом жизни. Участникам и ветеранам СВО, волонтерам, медикам, активистам — тем, кто рядом и на передовой, и в тылу, кто подставляет плечо вернувшимся с фронта, берет на себя ответственность и тем, чье сердце не знает равнодушия», - отметил Воробьев.

Он рассказал о бойце СВО Руслане Григорьеве, который с семьей переехал в Подмосковье из Лисичанска в 2017 году. В 2022 году он ушел добровольцем. Получил тяжелые ожоги после подрыва, но прошел реабилитацию и вернулся на передовую. В феврале текущего года он погиб при атаке дронов в возрасте 42 лет. В память о бойце в школе, куда ходит его дочь, установили «Парту Героя». Награду в номинации «Герои на службе» вручили жене Руслана, Оксане.

Дмитрий и Алена Нарыжные вместе создали «Рюкзак жизни» — комплект средств первой помощи для раненых на передовой. Дмитрий был мобилизован в 2022 году. Летом 2024-го он погиб. В тот момент Алена собирала очередную партию рюкзаков. Сейчас она воспитывает 4-месячного сына.

В 2023 году у Татьяны Бояриновой погиб сын Максим, а вскоре после этого — муж Евгений от онкологии. Вместе с единомышленницами Татьяна открыла швейную мастерскую. Всего в мастерской было сшито более 500 противодроновых одеял, свыше 200 плащей и пятиточечников, окопных подушек, спальников, а также рубашки, сапожки для аппаратов Илизарова, противопролежневые подушки, которые используются в госпиталях.

«Сослуживцы сына до сих пор рядом. И теперь — вся область», - заключил Воробьев.

Ранее губернатор рассказал, как в Подмосковье оказывают помощь участникам СВО и членам их семей.