Губернатор Подмосковья рассказал о подготовке к проведению уборки на контейнерных площадках зимой

В Подмосковье будут вести подготовку уборке на контейнерных площадках в зимний период. Об этом стало известно в ходе еженедельного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с правительством Московской области и главами округов.

«Все мы знаем ее специфику: запаркованность, снег — все это требует от нас максимальной согласованности, чтобы был виден прогресс. Решение проблемы запаркованности предполагает достаточно серьезное взаимодействие с жителями. Мы эту работу начинали, сейчас важно ее продолжать», — сказал губернатор.

По его словам, в решение этих вопросов должны быть вовлечены главы округов и общественники. Сейчас в регионе разрабатывают проекты организации дорожного движения (ПОДД) вблизи контейнерных площадок во дворах. Они затронут более 1,1 тысячи проблемных адресов.

«ПОДД включает в себя схему движения мусоровоза и ограничения парковки. Сейчас устанавливаем знаки. Уже выполнили 75% работ», — отметил заместитель председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

После внесения изменения в КоАП РФ в регионе смогут штрафовать и эвакуировать автомобили за неправильную парковку без участия ГИБДД. Мурашов отметил, что предстоящей зимой в Подмосковье будут создавать группы из инспекторов и эвакуаторов, которые смогут работать по каждой проблемной локации.

В регионе также реализуют программу по модернизации контейнерных площадок. В ближайшие два года в порядок приведут почти 900 площадок.

«Каждый год муниципалитеты заключают с регоператорами контракты на вывоз несанкционированных отходов — мусор, который формируется на площадках сверх норматива. С нового года мы хотим, чтобы в этих контрактах было четыре обязательных пункта: перечень автомобилей, занимающихся вывозом, с указанием госномера, взвешивание при разгрузке, указание точек, куда привозится мусор и возможность вывоза отходов без заявки, чтобы не создавать навалов», — добавил зампред.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.