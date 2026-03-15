Цифры и факты: Воробьев рассказал о планах модернизации коммунальной сферы в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания с профессиональным праздником. Свое обращение глава региона разместил в мессенджере MAX, отметив масштаб и значимость отрасли.

«Система ЖКХ Подмосковья — это тысячи километров сетей, котельные, насосные станции, многоквартирные дома. И за всем этим — люди», — подчеркнул глава региона.

В системе ЖКХ Подмосковья занято свыше 70 тысяч специалистов — слесарей, электриков, сантехников, дворников и сотрудников управляющих компаний. Губернатор акцентировал внимание на динамичном развитии сферы. В регионе последовательно обновляют инфраструктуру, внедряют современные технологические решения. Текущий год не станет исключением: запланирован капитальный ремонт более 400 объектов, включая котельные, блочно-модульные установки и центральные тепловые пункты. Также предстоит обновить свыше 200 километров теплосетей. Масштабные работы улучшат качество услуг для приблизительно 2 миллионов жителей области и затронут более 2,7 тысячи социальных учреждений.

Отдельно глава региона остановился на вопросах водоснабжения. Реализуемые мероприятия позволят повысить качество воды и водоотведения для 330 тысяч человек. Воробьев также отметил положительную динамику сокращения жалоб: количество обращений по проблемам ЖКХ за прошлый год уменьшилось на 41 процент. Этого удалось добиться благодаря внедрению цифрового контроля. Датчики на котельных, водозаборных узлах и очистных сооружениях мгновенно сигнализируют о сбоях, что позволяет оперативно устранять неполадки.

Завершая поздравление, губернатор выразил благодарность специалистам за профессионализм и верность делу. Он пожелал коммунальщикам крепкого здоровья, семейного благополучия и как можно меньше аварийных ситуаций на работе.