«На еду ушло больше, чем на декор»: Евгения Медведева рассказала о тратах на свадьбу

Фигуристка Евгения Медведева и хореограф Ильдар Гайнутдинов 29 августа сыграли свадьбу в московском отеле Ritz-Carlton. На торжество пригласили около 200 гостей — среди них были Александра Трусова с мужем, Анна Щербакова, Елизавета Худайбердиева и другие звезды фигурного катания.

В интервью KP.RU Медведева призналась, что самым дорогим элементом свадьбы стал банкет. По ее словам, еда обошлась дороже, чем декор, из-за большого количества гостей и высокого качества продуктов.

«Прости господи, на еду больше ушло, чем на декор. Потому что у нас было около 200 гостей. У нас цена по еде вышла большой именно потому, что само качество продуктов на уровне», — рассказала Евгения.

Фигуристка также пошутила о количестве блюд: она призналась, что еды было не так много, как на армянских и цыганских свадьбах, но меню было изысканным.

Ране Евгения Медведева объяснила, почему тренер Этери Тутберидзе не присутствовала на ее свадьбе.