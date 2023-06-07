Губернатор Подмосковья рассказал о работе по обеспечению чистоты в регионе

Работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона рассказал, что во вторник на экологическом форуме в Люберцах задал детям вопрос: «Что нужно делать, чтобы в Подмосковье было чисто?».

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», - рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.

По словам губернатора, работа, которая касается коммунальных служб, властями Подмосковья ведется и дальше будет реализовываться в технологическом режиме, будет проводиться наблюдение, насколько эффективно работает каждая единица техники.