Губернатор Подмосковья рассказал о работе центра Мещерякова

Семейный центр имени А.И. Мещерякова в Сергиевом Посаде принимает пациентов со всех регионов России, это инвалиды или участники специальной военной операции, которые не видят, не слышат или не могут говорить от рождения или из-за ранений. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал на пленарной сессии «Открыто для всех: общество равных возможностей».