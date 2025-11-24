Губернатор Подмосковья рассказал о работе центра Мещерякова
Воробьев: центр Мещерякова помогает участникам СВО с ранениями
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области]
Семейный центр имени А.И. Мещерякова в Сергиевом Посаде принимает пациентов со всех регионов России, это инвалиды или участники специальной военной операции, которые не видят, не слышат или не могут говорить от рождения или из-за ранений. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал на пленарной сессии «Открыто для всех: общество равных возможностей».
«Центр и его великолепные врачи оказывают необходимую помощь. Мы развиваем реабилитацию. Действительно ребята, получившие серьезные ранения, нуждаются в протезах. Но протез протезу рознь», — подчеркнул губернатор.
По его словам, в регионе стараются найти различные способы, чтобы ветераны СВО могли получить максимально удобное и функциональное изделие и чувствовать себя в строю.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.