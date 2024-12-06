Губернатор Подмосковья рассказал о разработке мемориала в память о жертвах теракта в Crocus City Hall

Губернатор Воробьев

Фото: [Медиасток.рф]

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал РИА «Новости» о создании мемориального объекта в память о погибших в результате теракта в Crocus City Hall. По словам главы Подмосковья, концепция памятного объекта уже разработана.

«Сама концепция, она обсуждалась, она есть», - приводит агентство слова Воробьева.

Трагедия произошла в конце марта перед началом рок-концерта. Нападавшие открыли огонь по людям, которые находились в здании комплекса. Жертвами стали более ста сорока человек.

Актуально
Красногорск
Подмосковье
Губернатор Московской области