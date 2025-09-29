Губернатор Подмосковья рассказал о сбитых беспилотниках на территории Воскресенска и Коломны

В ночь на понедельник, 29 сентября, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре беспилотника на территории Воскресенска и Коломны. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«К сожалению, в Воскресенске произошла трагедия: во время пожара в частном доме погибли два человека — 76-летняя женщина и ее шестилетний внук. Выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким погибших», – написал он.

Губернатор подчеркнул, что их семье окажут всю необходимую помощь. Воробьев добавил, что в нескольких домах округа произошли повреждения остекления и фасадов, а также было нарушено уличное освещение. Других пострадавших нет, на месте работают экстренные службы. Жителям, которым потребуется временное размещение, предоставят жилье и другую помощь.

