В Подмосковье пройдет выставка «Свет между мирами»

В Подмосковье состоится выставка «Свет между мирами», она будет проходить в Подмосковье на территории Музея «Новый Иерусалим» до 8 ноября 2025 года. Проект посвящен малоизученному пласту советского, узбекского и русского модернизма 1920–1930-х годов.

Проект представили совместно с Фондом развития культуры и искусства Узбекистана, в экспозицию войдут более 160 живописных и графических работ 40 художников.

«Я уверен, что и после этой прекрасной выставки, которую нам посчастливилось открыть сейчас, друзей Узбекистана станет еще больше, потому что нас соединяют многовековые исторические связи, которые основаны на соседстве, уважении друг к другу, любви к общей культуре, к общему наследию», — сказал помощник президента РФ Владимир Мединский.

Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, что мероприятие станет культурным мостом, который укрепит связи между Россией и Узбекистаном.

«Отдельно хочу подчеркнуть значение этой выставки в контексте расширяющегося культурного диалога между Узбекистаном и Россией. Сегодня наши страны активно развивают сотрудничество, в том числе в сфере культуры, образования, креативной экономики и сохранения наследия», — сказала помощник Президента Республики Узбекистан Саида Мирзиеева.

В ходе выставки посетители также познакомятся с историей «музейного строительства».

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова отметила, что значимость мероприятия заключается в важнейшем вкладе в осмысление художественного наследие ХХ века. По ее словам, все работы несут в себе что-то новое благодаря сотрудничеству музея «Новый Иерусалим» и Музея искусств Республики Каракалпакстан имени И. В. Савицкого.

Частью выставки также станут звуковые инсталляции. Так, гости смогут услышать «голоса» представленных на выставке художников. Кроме того, в рамках нее подготовят научный каталог, серию сувенирной продукции и программу тематических мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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