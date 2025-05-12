Губернатор Подмосковья рассказал об обеспечении жителей бесплатными льготными лекарствами

Подмосковные льготники смогут получать все необходимые лекарства бесплатно в ближайшей аптеке. Эту тему обсудили в ходе совещания, которое губернатор Московской области Андрей Воробьев провел с руководящим составом правительства Московской области и главами округов.

«Тема очень чувствительная. В Подмосковье — 483 тыс. жителей, которые получают такие лекарства, за последний год их стало на 10% больше, обслужено 9 млн льготных рецептов. Наша задача — трансформировать эту работу, сделать более удобной, проактивной, чтобы продление рецептов было без лишней волокиты», — сказал губернатор.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин отметил, что в 2024 году число выписанных рецептов увеличилось на 17%. Средний возраст пациентов в регионе составляет 61 год, большинство из них — женщины. По федеральной льготе лекарствами обеспечиваются 125 тыс. человек, по региональной — 358 тыс.

В регионе работают над упрощением процессов обеспечения льготными лекарствами. Так, теперь продлить рецепт пациенты могут через телемедицинскую консультацию, записаться на которую можно в том числе на приеме у лечащего врача. Кроме того, формирование заявок перевели в электронный вид, что позволило уменьшить сроки их сбора от медорганизаций до двух месяцев. Вся информация автоматически получается из ЕМИАС.

«В III квартале мы планируем переход на новую информационную систему, которая позволит интегрировать в единую сеть участников льготного лекарственного обеспечения и делает доступной информацию о препаратах на всех этапах — начиная от заявки, выписки рецептов и наличии его на складе. <…> С III квартала мы также начнем закреплять пациентов за конкретным аптечным пунктом. Это позволит адресно доставлять лекарства в соответствии с персонализированной заявкой, обслуживать рецепты более быстро», — сказал Забелин.

Для закрепления за аптечным пунктом нужно будет сообщить, в каком месте пациенту будет удобнее получать лекарство сформировать заказ из годовой персонализированной заявки. Зампред подчеркнул, что почти все граждане обеспечиваются льготными лекарствами в день выписки рецептов.

В ходе совещания участники обсудили еще одно важное направление работы — создание комфортных условий при получении лекарственных препаратов. Так, в аптеках делают электронные очереди и обустраивают детские уголки. Кроме того, в конце 2025 года в регионе планируют запустить мобильное приложение и внедрить обслуживание рецептов по QR-коду.

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