Губернатор Подмосковья: с начала года в регионе ликвидировали более 600 недостроев и самовольных построек

В Подмосковье с начала года было ликвидировано более 600 аварийных, недостроенных и самовольных объектов. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Благодаря вниманию и участию жителей с 2018 года мы выявили почти 12 тыс. недостроев, более 8 тыс. из них уже привели в порядок. Только с начала года ликвидировали 602 аварийных и самовольных объекта — в Ступино, Щелково, Раменском, Мытищах, Дмитрове и других округах. Еще порядка 4 тыс. объектов сейчас в работе, 700 из них завершим до конца года», – рассказал губернатор.

Он отметил, что на участках, где раньше находились подобные объекты, можно возводить социальные учреждения и обустраивать комфортные пространства для отдыха.

К примеру, в микрорайоне «Южный» Звенигорода снесли недостроенное здание МКД на Радужной улице. Сейчас площадка расчищается от строительного мусора. В будущем здесь по просьбам жителей обустроят сквер.

В Клину снесли заброшенный торговый центр на улице Гагарина. Что появится на участке, пока не решено. В Апрелевке в Наро-Фоминске достроили здание у парка «Дубки». В нем будет расположен деловой центр.

Все самовольные, аварийные и недостроенные объекты региона нанесены на интерактивную карту.

