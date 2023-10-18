Губернатор Подмосковья: с нового года все проверки газового оборудования в МКД будет выполнять «Мособлгаз»

С 1 января 2024 года техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного оборудования в Московской области будет осуществлять одна газораспределительная организация — компания «Мособлгаз», сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность доведения этой информации до жителей региона через управдомов, УК и адресные рассылки. Он подчеркнул, что новая мера позволит усилить контроль за газовой безопасностью и выстроить единую систему ценообразования услуг. Сейчас обслуживанием газового оборудования в подмосковных МКД занимаются несколько сотен компаний, однако некоторые их сотрудники работают «для галочки».

«Тепло, комфорт и уют в домах жителей Подмосковья — это то, о чем мы постоянно заботимся. Но, если говорить об использовании в быту газа, то ключевое здесь — безопасность, исправность и надежность оборудования и всех систем. Малейший недосмотр, как известно, может привести к трагедии», — подчеркнул Воробьев.

Губернатор отметил, что решение передать контроль за состоянием газового оборудования единому оператору было принято для того, чтобы максимально защитить жителей многоквартирных домов. С нового года все проверки будут выполнять квалифицированные и опытные специалисты «Мособлгаза».

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства МО ]

Андрей Воробьев подчеркнул важность того, чтобы к газовщикам было доверие, поэтому в каждом подъезде должны быть памятки о том, как выглядит сотрудник «Мособлгаза», и какие документы он должен предъявить, чтобы люди не боялись открывать специалистам дверь и были уверены, что это не мошенники.

Так, специалисты «Мособлгаза» будут приходить в спецодежде. При себе у них будет удостоверение с QR-кодом. В перечень работ по техническому обслуживанию входит в том числе чистка оборудования, проверка системы безопасности, тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, устранение утечек газа при их наличии, а также инструктаж по пользованию газовым оборудованием.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства МО ]

«Также важно заранее оповещать жильцов о предстоящей проверке, чтобы они были дома и могли планировать свое время», — подчеркнул губернатор Московской области.

В настоящее время в регионе насчитывается свыше двух миллионов квартир с газовым оборудованием. До наступления зимы каждая из них будет проверена, а соглашения — перезаключены. В многоквартирных домах договорами занимаются управляющие компании, в частных же домовладениях соглашения, заключенные до 1 сентября 2023 года, будут действовать до окончания их срока, а новые договоры можно будет подписывать только уже с «Мособлгазом».

Кроме того, 25 декабря на официальном сайте компании «Мособлгаз» будет опубликован утвержденный график техобслуживания газового оборудования в многоквартирных домах. За двадцать дней до начала работ сотрудники УК оповестят жителей МКД с помощью объявлений на информационных щитах.

Напомним, в Московской области работает единая горячая линия по вопросам газового обслуживания оборудования — 8-800-200-24-09.