Губернатор Подмосковья: создание единой витрины данных позволило в два раза снизить отчетность документов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным доложил о результатах эксперимента по созданию единой витрины данных, а также предложил расширить его.

«В докладе на Госсовете Вы разрешили нам провести эксперимент по внедрению искусственного интеллекта и, в частности, сокращению отчетности, создать витрину данных. С Правительством мы такой эксперимент провели. Он увенчался успехом. Смысл заключается в том, что мы в два раза снизили отчетность документов. И я бы хотел сегодня обратиться к Вам с просьбой, чтобы этот эксперимент, работаем вместе с Правительством, с комиссией и Председателем Правительства, мы распространили на все 44 ведомства», - сказал губернатор.

Это позволит объединить несколько ведомств в рамках единых требований отчетности. Регионы смогут сократить отчетность и иметь доступ к данным в цифровом виде.

«Давайте так и сделаем», - ответил на предложение президент.

Губернатор также рассказал о работе по внедрению проектов с использованием ИИ. Он отметил, что сейчас таких проектов уже 42.

«Искусственный интеллект позволяет экономить деньги, читает документы, и, соответственно, человек получает быстрее услугу, это дешевле нам обходится. Считаю, что эта работа тоже очень важна и востребована», - заключил Воробьев.

Ранее губернатор отметил важность работы Госсовета. По его словам, это помогает цифровую зрелость страны.