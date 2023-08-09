Губернатор Подмосковья: спецслужбы расследуют взрыв на заводе в Сергиевом Посаде

Сотрудники спецслужб занимаются расследованием взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Что касается взрыва, то он был очень мощный и сейчас оперативные службы занимаются, расследуют. Я не могу прокомментировать, что это было, потому что журналисты традиционно задают вопрос: «Это был удар сверху или взрыв внутри?», — сказал глава Подмосковья.

Напомним, что взрыв произошел 9 августа в 10:40. После случившегося Следственный комитет России по региону возбудил уголовное дело о нарушении требований безопасности опасных производственных объектов, в результате которых произошел взрыв на складе пиротехники, сообщили в соцсетях ведомства (ст. 217 УК РФ).

Ранее Андрей Воробьев подчеркнул, что пострадавшие при взрыве в Сергиевом Посаде получат всю необходимую помощь.