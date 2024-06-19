Губернатор Подмосковья: стадион «Авангард» в Коломне откроется после капремонта в сентябре
Фото: [t.me/vorobiev_live]
Стадион «Авангард» в Коломне откроется после капремонта в сентябре. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках проверки хода работ на объекте.
«Авангард» жители очень любят — количество посещений ежегодно доходит до 210 тысяч. Здесь проходят занятия по физкультуре для ребят из трех соседних школ, базируется ФК «Коломна», жители приходят позаниматься спортом и поболеть за любимые команды», - отметил глава региона.
По словам губернатора, на территории стадиона создадут футбольное поле с искусственным газоном и подогревом, откроют легкоатлетический манеж с тренажерами и беговой зоной, обустроят две волейбольные площадки, прыжковые ямы, новые трибуны и раздевалки, оборудуют освещение и Wi-Fi.
«(...) продумаем все мелочи. Закончить планируем к 1 августа этого года, а в сентябре откроем для посещения», - рассказал Воробьев.