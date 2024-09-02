Губернатор Подмосковья: свыше 330 первоклассников сели за парты образовательного центра «Полет»

В Красногорске на год раньше срока открыли образовательный комплекс «Полет».

За парты сели свыше двух тысяч учащихся, 333 из них — первоклассники, рассказал в своих соцсетях губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В Павшинской пойме живет девяносто тысяч человек, из них шесть тысяч — школьники. Открытие комплекса позволило разгрузить сразу три школы в микрорайоне: № 14, № 16 и № 19», — отметил губернатор.

Директором школы является Светлана Дудкина. В образовательном учреждении работает сильная команда — это специалисты из разных регионов страны.