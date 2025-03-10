Губернатор Подмосковья: текущий и капитальный ремонт дорог стартует в апреле

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках совещания с руководящим составом регионального правительства и главами округов обсудил подготовку дорожной сети к весенне-летнему периоду.

«Нам нужно продолжать ямочный ремонт, запрос на чистые дороги также необходимо принимать во внимание. Важно в короткое время согласовать все действия, в том числе с федеральными службами. Как мы понимаем, есть большой блок работ на федеральных трассах, которые нужно держать в чистоте, порядке и в хорошей сохранности», — сказал губернатор.

Он подчеркнул, что установленным стандартам должны соответствовать остановочные павильоны, шумозащитные экраны, дорожные знаки и ограждения.

«В апреле и область, и муниципалитеты должны быть готовы приступить к текущему и капитальному ремонту дорог. У нас большая программа на этот год — почти 1,5 тыс. км, из них 659 км — муниципальная сеть», — отметил Воробьев.

Как только в Подмосковье установится постоянная плюсовая температура, дорожные службы приступят к мойке проезжей части. В работе будет задействовано более 1,5 тыс. единиц техники.

В этом году в регионе увеличили объем ямочного ремонта. За первые два месяца было ликвидировано около 200 тыс. ям, что в 5,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

До 1 мая в Подмосковье приведут в порядок 16 тыс. остановок, 5 тыс. тротуаров, 12 тыс. ограждений и 490 тыс. дорожных знаков. Также обследуют 4 тыс. искусственных сооружений.

Особое внимание уделят шумозащитным экранам. Их общая протяженность в Подмосковье превышает 630 км. В феврале «Центравтомагистраль» приступила к замене этих конструкций на Новорижском шоссе (М-9 «Балтия»).

«До 1 мая мы должны завершить все работы от МКАД до ЦКАД по направлению в область — люди, выезжая из городов, уже будут видеть изменения. И также в 2025-м с опережением на год постараемся сделать левую сторону. Экраны там не обновлялись на протяжении 8-10 лет», — рассказал начальник ФКУ «Центравтомагистраль» Игорь Глазырин.

В регионе также приступили к переоборудованию специализированной техники — это около 2 тыс. поливомоечных машин, автопогрузчиков, автогрейдеров, самосвалов, уличных пылесосов. Техника должна быть подготовлена до конца текущего месяца.

С 1 апреля в Подмосковье приступят к ремонту дорог. А с середины апреля начнут наносить разметку. До 1 мая эту работу должны завершить на центральных дорогах и пешеходных переходах в городах, до 9 мая — у мест воинской славы, до 1 сентября — у школ, до 1 октября — на остальных дорогах.

Ранее губернатор Воробьев рассказал о планах по уборке территорий Подмосковья после зимы.