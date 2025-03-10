Губернатор Воробьев рассказал о планах по уборке территорий Подмосковья после зимы

В Подмосковье началась уборка территорий после зимнего периода, специалисты приведут в порядок дороги, улицы, дворы, парки и автобусные остановки. План работ обсудили в ходе еженедельного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с правительством Московской области и главами округов.

«В этом году температура позволяет начать работы раньше, поэтому прошу глав уже сейчас вывести технику и людей на уборку. Перечень задач стандартный, но подходы к выполнению мы должны искать новые, более эффективные. Это касается и системы контроля, и усиления механизации труда, и информирования жителей о наших планах — здесь не бывает мелочей, все детали имеют значение», — сказал губернатор.

В регионе в течение месяца будут убирать смет на парковочных местах, проездах и тротуарах, промывать подъездные дороги, ремонтировать и красить заборы, ограждения, приводить в порядок детские игровые площадки и не только. До конца апреля специалисты также осуществят сезонную обрезку кустарников и поросли, опиловку и кронирование деревьев и другие работы.

«Мы предлагаем сделать два цикла прометания и промывки (с 10 марта по 7–10 апреля). Также за месяц муниципалитетам нужно полностью промыть все контейнерные площадки (у нас их порядка 20 тыс.) и осуществить прогребание газонов. А в течение ближайших недель наши инспекторы обойдут все дворы и зафиксируют в системе СКПДИ дефекты, недостатки, которые необходимо устранить», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

В работах задействуют более 1,8 тыс. единиц техники. Среди них — тракторы для прометания, тракторы с водоотливной установкой для промывки дорог и тротуаров, малые вакуумные машины и мини-погрузчики.

Ранее Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.