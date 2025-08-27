Губернатор Подмосковья: Центр подготовки контрактников будет открыт для всех желающих по выходным

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и телеведущий Владимир Соловьев осмотрели Центр подготовки контрактников «Витязь» в Балашихе и обсудили его работу.

«Это главное место, где мы готовим, обучаем ребят, заключаем контракты, заботимся обо всем, что связано с документами», - рассказал губернатор.

В рамках посещения центра стало известно, что теперь в выходные дни он будет открыт для всех желающих. Так, любой житель региона сможет бесплатно попробовать свои силы в стрелковой и тактической подготовке, тактической медицине, управлении беспилотниками.

«Очень важно, чтобы люди могли посмотреть, что они умеют, как могут заниматься тактической медициной, стрелковой подготовкой, посмотреть на БПЛА. То есть посмотреть, что ты можешь, как ты можешь и для чего ты можешь», - сказал Соловьев.

В центре также можно увидеть трофейные образцы техники противника. Здесь обучают способам ее поражения и проводят тренировки с дронами. Занятия проводят опытные инструкторы, в их числе — известные краповые береты.

В Подмосковье при заключении контракта поступает единовременная выплата в размере 3 млн руб. Кроме того, для бойцов доступно свыше 80 мер поддержки. Подробнее об этом — здесь. Также с вопросами можно обратиться на горячую линию: 8 (495) 990-77-77.

Ранее губернатор рассказал о новых курсах обучения управлению беспилотниками, которые запустили в центре.