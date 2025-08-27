Андрей Воробьев: курсы операторов БПЛА запустили в Центре специальной подготовки «Витязь» в Балашихе

В Центре специальной подготовки «Витязь» в Балашихе были запущены курсы операторов беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Вместе с Владимиром Соловьевым он обсудил новую программу с инструкторами.

«Запрос на них (курсы. — Прим. ред.) нам поступил с фронта, от бойцов. Постарались сделать все, чтобы оказать такую поддержку. Теперь за месяц интенсивной подготовки ребята осваивают полный цикл: теория, полеты на симуляторах, сборка и ремонт квадрокоптеров, работа в поле, радиообмен, маскировка. На выходе — свидетельство гособразца и военно-учетная специальность», — рассказал губернатор.

По его словам, учеба в рамках новой программы ведется в группах по 10–15 человек. Занятия проводят опытные инструкторы, в их числе — бывшие бойцы спецподразделений.

Губернатор подчеркнул, что с первого же дня обучения кандидаты заключают контракты с Минобороны РФ и начинают получать выплаты. В Подмосковье они одни из самых высоких в России. Это 3 млн руб. единовременно, минимум 5,5 млн руб. — за первый год службы.

«Центр "Витязь" сегодня — это не просто пункт отбора. Здесь все в одном месте: оформление документов, медкомиссия, подготовка и поддержка», — заключил губернатор.

Подробная информация представлена на сайте контрактмо.рф. Также задать вопросы можно на горячую линию по номеру: +7 (495) 990-77-77. Запись на курсы операторов беспилотников доступна и с помощью бота @bpla_vityaz_bot.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о ветеранах СВО, которые уже завершили свое обучение для работы на государственной службе.