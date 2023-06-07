Губернатор Подмосковья: у парка «Авангард» в Электростали высокая оценка жителей

«Вчера я встречался с жительницей Электростали, победительницей одной из олимпиад, и заодно спросил: «что там с парком?». Очень высокая оценка, как и желание постоянно чем-то дополнять парк, чтобы он отвечал всем необходимым запросам», - рассказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.