Губернатор Подмосковья: у парка «Авангард» в Электростали высокая оценка жителей
Фото: [Антон Чернов]
Жители Электростали высоко оценивают новый парк «Авангард», сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Вчера я встречался с жительницей Электростали, победительницей одной из олимпиад, и заодно спросил: «что там с парком?». Очень высокая оценка, как и желание постоянно чем-то дополнять парк, чтобы он отвечал всем необходимым запросам», - рассказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.
В понедельник, 5 июня, в центре Электростали открылся парк «Авангард», который занимает 127 га.