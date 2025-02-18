Губернатор Воробьев рассказал о реализации нового этапа реконструкции Каширского шоссе

В Ленинском округе начался четвертый этап реконструкции Каширского шоссе, в рамках которого здесь возведут развязку на пересечении Белокаменного шоссе и Каширки. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В нее войдет путепровод длиной 191 м, который перераспределит транспортные потоки, светофоров на нем не будет. Завершим работы во втором квартале 2026 года», — написал он.

По его словам, строители также обустроят дублеры и разворотные участки, чтобы обеспечить доступность между ближайшими населенными пунктами. Среди них — город Видное, деревни Дыдылдино, Пуговичино, Таболово, Тарычево, а также поселок Петровское. Это позволит водителям сэкономить в пути до 15 минут.

Помимо этого, в регионе реализуют второй и третий этапы работ. Так, во втором квартале 2025 года откроется транспортная развязка между Володарским и Каширским шоссе. В третьем квартале 2026 года рабочие возведут путепровод через А-105 в районе деревни Апаринки, подземные сделают пешеходные переходы и разворотные петли, а также завершат реконструкцию участка дороги.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.