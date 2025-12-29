Губернатор Подмосковья: в 2026 году запустим еще 30 проектов с использованием ИИ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев доложил президенту России Владимиру Путину о внедрении искусственного интеллекта в Подмосковье. Он отметил, что в регионе уже реализуется 42 таких проекта.

Так, в 233 услугах нейросети проверяют заявления — уже обработано более 1 млн обращений. Почти 70 тыс. камер «Безопасного региона» с ИИ выявляют нарушения. В школах ИИ используется для контроля питания по меню, на стройках — для проверки наличия касок и спецтехники. Кроме того, в 200 ФОКах реализуется проект «Умный ФОК». В его рамках ИИ анализирует посещаемость и помогает принимать управленческие решения.

«В следующем году запустим еще 30 проектов, в том числе по интеграции данных здравоохранения, образования и ЖКХ на единой платформе. Их реализация поможет освободить людей от рутины, чтобы врачи лечили, учителя учили, а власти — решали реальные задачи», - рассказал губернатор.

Ранее сообщалось, что Андрей Воробьев предложил расширить проект по внедрению витрины данных.